Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.53 ↑

EUR 71.96 ↓

22 мая Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Самолет Новый Уренгой-Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

ОБЩЕСТВО
Фото: 89.mchs.gov.ru

Фото: 89.mchs.gov.ru

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало неубранное шасси, сообщает в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому АО

«21 мая в 19.10 часов по местному времени от руководителя полетов аэропорта Новый Уренгой поступила информация о том, что при взлете рейсового самолета ЯК-42 не убрались шасси, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Командир воздушного судна принял решение выработать топливо в воздушном пространстве и произвести посадку в аэропорту Новый Уренгой ориентировочно в 20.00 часов».

В аэропорт сразу были направлены оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, а также личный состав МЧС России — 31 человек и 10 единиц спецтехники для ликвидации последствий возможного происшествия.

В 20.00 воздушное судно совершило штатную посадку в аэропорту. В авиационном инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты уточняют данные о причинах происшествия.

На борту находилось всего 111 человек, из них семь членов экипажа и 104 пассажира, включая троих детей.

Теги: самолет, аэропорт, ЧП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе завершились поиски пропавшего врача Эльвиры Ария
В Уфе завершились поиски пропавшего врача-инфекциониста Эльвиры Ария. 42-летняя уфимка ушла из дома 19 мая, связь с ней установить не удавалось практич
В Башкирии найден мертвым младенец
В Ишимбае в ночь с 19 на 20 мая скончался младенец. Родители обнаружили бездыханное тело сына, 2019 года рождения, рано утром. Они вызвали «скорую помощ
В Башкирии рядом с храмом найден труп пожилой женщины
Жители Благовещенска накануне обнаружили на дороге возле местного храма труп пожилой женщины. Очевидец поделился фотографиями с места ЧП в соцсетях. В к
В Башкирии утвержден график сабантуев на 2019 год
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2019 году в городах и районах республики. Соответствую
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть