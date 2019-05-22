Самолет Новый Уренгой-Уфа вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси

Фото: 89.mchs.gov.ru



Фото: 89.mchs.gov.ru

УФА, 22 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало неубранное шасси, сообщает в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому АО

«21 мая в 19.10 часов по местному времени от руководителя полетов аэропорта Новый Уренгой поступила информация о том, что при взлете рейсового самолета ЯК-42 не убрались шасси, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Командир воздушного судна принял решение выработать топливо в воздушном пространстве и произвести посадку в аэропорту Новый Уренгой ориентировочно в 20.00 часов».

В аэропорт сразу были направлены оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, а также личный состав МЧС России — 31 человек и 10 единиц спецтехники для ликвидации последствий возможного происшествия.

В 20.00 воздушное судно совершило штатную посадку в аэропорту. В авиационном инциденте никто не пострадал. Сейчас специалисты уточняют данные о причинах происшествия.

На борту находилось всего 111 человек, из них семь членов экипажа и 104 пассажира, включая троих детей.