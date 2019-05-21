Холдинг «Петон» открыл в УГНТУ новую лабораторию «Гидромеханические процессы»

Фото: УГНТУ





















Фото: УГНТУ

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в главном корпусе УГНТУ торжественно открыли именную лабораторию НИПИ НГ «Петон» «Гидромеханические процессы» имени профессора Бориса Марушкина.

Директор по науке холдинга «Петон» Виктор Кованов и ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин перерезали символическую красную ленту перед дверью в лабораторию.

Рамиль Бахтизин, обращаясь к участникам церемонии, рассказал о роли Бориса Константиновича Марушкина в развитии исследований в области совершенствования массообменного оборудования. Он поблагодарил компанию «Петон», которая взяла на себя миссию не просто создать аудиторию памяти выдающегося учёного, но и оборудовала профессиональную лабораторию, которая будет использоваться как в научной, так и в учебной работе.

Виктор Кованов рассказал об истории создания лаборатории и целях её работы: «Петон» сделал ремонт помещения, мы обновили уже существовавшие стенды, смонтировали четыре современных новых стенда. Мы приобрели программное обеспечение, установили новую мебель. Теперь лаборатория состоит из комплексов, в которые входит, кроме стендов, еще и регулирующее аналитическое оборудование. Мы надеемся, что эта лаборатория сыграет свою роль в подготовке специалистов... Мы нуждаемся в молодых, энергичных, амбициозных и грамотных кадрах, для того, чтобы воплотить все задачи, которые стоят перед нами. Открытие лаборатории – это одно из звеньев в работе с университетом. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать по всем направлениям».

На церемонии также присутствовала дочь профессора Марушкина – Наталья Борисовна Трошина. Она сердечно поблагодарила руководство компании и университета за

увековечение памяти ее отца.

Для гостей и журналистов провели небольшую экскурсию по лаборатории, продемонстрировали работу некоторых стендов.

Создание именной лаборатории «Гидромеханические процессы» стало важной частью стратегического плана УГНТУ по участию в программах комплексной цифровизации промышленных предприятий нефтегазохимической отрасли России. Лаборатория открывает новые перспективы для инновационных разработок в области химической технологии, что крайне важно для создания современных импортозамещающих технологий. Важным результатом создания лаборатории «Гидромеханические процессы» станет вовлечение студентов и аспирантов университета в исследовательскую и проектную работу НИПИ НГ «Петон», ПАО «Газпром» и других индустриальных партнеров вуза для решения реальных задач технологии, экологии и автоматизации производств.