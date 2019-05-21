Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.48 ↓

EUR 71.96 ↑

21 мая Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Холдинг «Петон» открыл в УГНТУ новую лабораторию «Гидромеханические процессы»

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: УГНТУ

Фото: УГНТУ

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в главном корпусе УГНТУ торжественно открыли именную лабораторию НИПИ НГ «Петон» «Гидромеханические процессы» имени профессора Бориса Марушкина.

Директор по науке холдинга «Петон» Виктор Кованов и ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин перерезали символическую красную ленту перед дверью в лабораторию.

Рамиль Бахтизин, обращаясь к участникам церемонии, рассказал о роли Бориса Константиновича Марушкина в развитии исследований в области совершенствования массообменного оборудования. Он поблагодарил компанию «Петон», которая взяла на себя миссию не просто создать аудиторию памяти выдающегося учёного, но и оборудовала профессиональную лабораторию, которая будет использоваться как в научной, так и в учебной работе.

Виктор Кованов рассказал об истории создания лаборатории и целях её работы: «Петон» сделал ремонт помещения, мы обновили уже существовавшие стенды, смонтировали четыре современных новых стенда. Мы приобрели программное обеспечение, установили новую мебель. Теперь лаборатория состоит из комплексов, в которые входит, кроме стендов, еще и регулирующее аналитическое оборудование. Мы надеемся, что эта лаборатория сыграет свою роль в подготовке специалистов... Мы нуждаемся в молодых, энергичных, амбициозных и грамотных кадрах, для того, чтобы воплотить все задачи, которые стоят перед нами. Открытие лаборатории – это одно из звеньев в работе с университетом. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать по всем направлениям».

На церемонии также присутствовала дочь профессора Марушкина – Наталья Борисовна Трошина. Она сердечно поблагодарила руководство компании и университета за

увековечение памяти ее отца.

Для гостей и журналистов провели небольшую экскурсию по лаборатории, продемонстрировали работу некоторых стендов.

Создание именной лаборатории «Гидромеханические процессы» стало важной частью стратегического плана УГНТУ по участию в программах комплексной цифровизации промышленных предприятий нефтегазохимической отрасли России. Лаборатория открывает новые перспективы для инновационных разработок в области химической технологии, что крайне важно для создания современных импортозамещающих технологий. Важным результатом создания лаборатории «Гидромеханические процессы» станет вовлечение студентов и аспирантов университета в исследовательскую и проектную работу НИПИ НГ «Петон», ПАО «Газпром» и других индустриальных партнеров вуза для решения реальных задач технологии, экологии и автоматизации производств.

Теги: угнту
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии найден мертвым младенец
В Ишимбае в ночь с 19 на 20 мая скончался младенец. Родители обнаружили бездыханное тело сына, 2019 года рождения, рано утром. Они вызвали «скорую помощ
В Башкирии чиновница покончила жизнь самоубийством после разговора с начальником: СМИ
Сотрудница Роспотребнадзора по РБ, проводившая проверку магазина «Ферма», свела счеты с жизнью, сообщают в воскресенье 19 мая несколько республиканских С
Глава Роспотребнадзора по РБ не отрицает, что разговаривал накануне смерти с подчиненной
Руководитель Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов подтвердил, что знал о судимости его подчинённой Ольги Сидорчевой, которая в минувшие выходные покон
Материалы проверки уфимского кафе «Ферма» направлены в федеральный Роспотребнадзор
Материалы проверки магазина-кафе «Ферма» предпринимателя Альберта Мухамедьярова, закрытого Роспотребнадзором до решения суда из-за отсутствия цехов по о
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть