Фото: ИА «Башинформ» В Уфе проверят работу системы оповещения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе проверят работу систем оповещения. 23 мая с 10 до 11 часов кратковременно включат сирены, сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Управление гражданской защиты по Ленинскому району Уфы напоминает, что оповещение населения в случае реальной угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации начинается с непрерывного звучания сирен в течение трех минут. Звук работающей сирены означает сигнал «Внимание всем!». Услышав его, необходимо включить телевизор, радиоприемник или радиоточку и прослушать речевую информацию, которая повторяется три-пять раз, и затем действовать согласно полученным указаниям.

Оповещение населения осуществляется не только при помощи электросиренного оборудования. Для этого используются все доступные способы: СМС-информирование, выводится речевая информация в местах с массовым пребыванием людей, задействуют системы ОКСИОН в учебных заведениях, привлекаются средства массовой информации и другие способы оповещения.