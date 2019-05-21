Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.48 ↓

EUR 71.96 ↑

21 мая Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане введут штрафы за сжигание мусора и листьев в общественных местах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане введут штрафы за сжигание мусора и листьев в общественных местах Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии введут штрафы за сжигание мусора и листьев в общественных местах. Размер штрафов предлагается установить дифференцированный: для граждан – от пятисот до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях», которым предлагается ввести административную ответственность за сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников, другой растительности или ее остатков, разведение костров в скверах, парках, иных территориях общего пользования, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов, рассмотрят депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан на ближайшем пленарном заседании

«Сжигание мусора и листьев в местах жилой застройки либо массового отдыха наносит ощутимый дискомфорт гражданам. Образующийся при сгорании дым не только неприятен, но и вреден для здоровья, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Более того, подобные действия создают пожароопасную обстановку, что может привести к крайне неблагоприятным последствиям. К нам неоднократно поступали обращения избирателей с просьбами о законодательном ограничении указанных деяний».

Константин Толкачев подчеркнул, что предлагаемый запрет будет распространяться только на места общего пользования. То есть мусор и листья нельзя будет, например, жечь во дворах многоквартирных домов, на улице, в парках.

Частной собственности запрет не коснется. Протоколы за сжигание листьев будут составлять члены административных комиссий и сотрудники органов местного самоуправления. Дела будут рассматривать на заседании административной комиссии.

Теги: штрафы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии чиновница покончила жизнь самоубийством после разговора с начальником: СМИ
Сотрудница Роспотребнадзора по РБ, проводившая проверку магазина «Ферма», свела счеты с жизнью, сообщают в воскресенье 19 мая несколько республиканских С
Глава Роспотребнадзора по РБ не отрицает, что разговаривал накануне смерти с подчиненной
Руководитель Роспотребнадзора по РБ Евгений Степанов подтвердил, что знал о судимости его подчинённой Ольги Сидорчевой, которая в минувшие выходные покон
Материалы проверки уфимского кафе «Ферма» направлены в федеральный Роспотребнадзор
Материалы проверки магазина-кафе «Ферма» предпринимателя Альберта Мухамедьярова, закрытого Роспотребнадзором до решения суда из-за отсутствия цехов по о
В Башкирии найден мертвым младенец
В Ишимбае в ночь с 19 на 20 мая скончался младенец. Родители обнаружили бездыханное тело сына, 2019 года рождения, рано утром. Они вызвали «скорую помощ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть