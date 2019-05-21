Фото: Олег Яровиков В Башкортостане введут штрафы за сжигание мусора и листьев в общественных местах Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии введут штрафы за сжигание мусора и листьев в общественных местах. Размер штрафов предлагается установить дифференцированный: для граждан – от пятисот до двух тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях», которым предлагается ввести административную ответственность за сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников, другой растительности или ее остатков, разведение костров в скверах, парках, иных территориях общего пользования, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов, рассмотрят депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан на ближайшем пленарном заседании

«Сжигание мусора и листьев в местах жилой застройки либо массового отдыха наносит ощутимый дискомфорт гражданам. Образующийся при сгорании дым не только неприятен, но и вреден для здоровья, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Более того, подобные действия создают пожароопасную обстановку, что может привести к крайне неблагоприятным последствиям. К нам неоднократно поступали обращения избирателей с просьбами о законодательном ограничении указанных деяний».

Константин Толкачев подчеркнул, что предлагаемый запрет будет распространяться только на места общего пользования. То есть мусор и листья нельзя будет, например, жечь во дворах многоквартирных домов, на улице, в парках.

Частной собственности запрет не коснется. Протоколы за сжигание листьев будут составлять члены административных комиссий и сотрудники органов местного самоуправления. Дела будут рассматривать на заседании административной комиссии.