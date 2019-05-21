Фото: пресс-служба администрации Уфы Жители Уфы могут сообщить об открытом колодце с помощью карты ямочного ремонта Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Интерактивную карту ямочного ремонта администрации Уфы дополнили новой функцией. По данным пресс-службы мэрии, теперь каждый гражданин может сообщить об открытых колодцах на территории столицы. Соответствующие службы оперативно займутся устранением данной проблемы.

«Как и в случае с ямами, достаточно сделать фото открытого колодца, указать местоположение на карте и отправить заявку. Удобнее сделать это с любого мобильного устройства, имеющего выход в интернет. Все поступившие заявки будут обработаны модераторами и выполнены соответствующими службами», — пояснили в ведомстве.