Фото: автор Отопительный сезон в Уфе завершен: итоги Фото: автор

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 21 мая на оперативном совещании в администрации города подвели итоги отопительного сезона 2018-2019 годов и обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. По словам начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Никиты Дмитриева, отопительный сезон в Уфе завершился 6 мая. Его продолжительность составила 220 дней, что на неделю меньше по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Временные отключения

По словам докладчика, аварийных отключений в отопительный сезон допущено не было, но были случаи, потребовавшие временного отключения подачи коммунальных ресурсов.

Всего в период прохождения отопительного сезона Управление гражданской защиты Уфы зафиксировало 481 технический инцидент, связанный с отключением потребителей, это на 20% меньше в сравнении с прошлым периодом.

Количество аварийных инцидентов, зафиксированных на магистральных и квартальных тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения МУП «УИС», сократилось на 27%, ООО «БашРТС» увеличилось на 11%. Количество аварийных отключений на сетях водоснабжения сократилось на 39%. Количество аварийных отключений по распределительной сети ООО «Башкирэнерго» снизилось на 30%.

Аварий с перерывом электроснабжения потребителей более 12 часов зафиксировано не было.

Ремонт сквозь долги

Сейчас инженерные предприятия Уфы по утвержденным планам приступили к подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Ресурсоснабжающие организации планируют капитально отремонтировать более 30 км тепловых сетей, произвести реконструкцию 7 подстанций и 78 распределительных пунктов, трансформаторных подстанций с прокладкой 7,2 км кабельных линий, заменить более 5 км водопроводных и более 2 км канализационных сетей.

Летом Региональный оператор капитального ремонта общего имущества МКД в Республике Башкортостан запланировал работы по капремонту в 850 многоквартирных домах на сумму более 2,5 млрд рублей.

В 2019 году в 158 жилых домах хотят заменить 381 лифт, а также отремонтировать 1288 подъездов в 444 домах.

Управляющими организациями и ТСЖ в рамках подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимний период запланирован текущий ремонт на сумму более 966 млн рублей.

«Сдерживающим фактором, влияющим на выполнение объема работ по текущему, капитальному ремонту и ремонту инженерных сетей остается накопленная задолженность населения, которая на сегодняшний день составляет 2,38 млрд рублей, – заявил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал строго соблюдать графики ремонтных работ и не допускать срывов сроков их проведения.