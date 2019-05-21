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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Студент из Башкирии - серебряный призер Всероссийской олимпиады будущих машиностроителей

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Саратове завершилась Всероссийская олимпиада профессионального мастерства будущих машиностроителей. Представитель из Башкортостана стал по ее итогам серебряным призером.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 15.00.00 «Машиностроение» собрал победителей региональных этапов из 45 регионов России: Башкортостана, Крыма, Марий Эл, Дагестана, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Карелии, Хабаровского, Красноярского, Пермского краев, Югры, 31 области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Четвертый год подряд площадкой для проведения масштабного мероприятия выбран профессионально-педагогический колледж при Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина. В его стенах учился первый космонавт планеты.

Два дня участники олимпиады выполняли практикоориентированные задания. Они разработаны на основе требований, предъявляемых к уровню освоения студентами СПО знаний, умений и опыта практической деятельности, а также в соответствии с требованиями работодателей к качеству подготовки выпускников колледжей и техникумов. При разработке заданий учитывался опыт международных конкурсных испытаний.

Победителем стал Виктор Посыпайло из Сальского индустриального техникума Ростовской области, набравший 91,25 баллов из 100 возможных. Второй — Кирилл Петров из Ишимбайского нефтяного колледжа Республики Башкортостан (83,1 балла). Третий — Денис Крапивин из Новосибирского промышленно-энергетического колледжа Новосибирской области, набравший 82,8 балла, сообщил член Союза журналистов РФ и РБ Рустам Шаяхметов.

Теги: олимпиада профмастерства, машиностроение
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