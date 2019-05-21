Фото: www.facebook.com/radiyhabirov Радий Хабиров: Сотни людей сразу же подключились к поискам пропавшего мальчика Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал инцидент с потерявшимся накануне после уроков школьником, отметив активность уфимцев в розыскных мероприятиях.

«Вчера поздно вечером в уфимском районе Зеленая роща потерялся ребенок. Сразу скажу, что закончилось все хорошо. Мэрия забила тревогу. Коллеги призвали помочь и жителей, но сразу признались, что не очень рассчитывают на реакцию, общественная активность у нас обычно не очень высокая. Каково же было их удивление, когда сотни людей сразу же подключились к поискам и малыша быстро нашли! Это очень здорово, что мы ломаем стереотипы. У нас ведь часто говорили — «Моя хата с краю...», а надо – «Своих не бросаем!». Молодцы уфимцы, так держать!», — написал в соцсетях руководитель Башкирии.

Как информировало агентство «Башинформ», 10-летнего мальчика нашли ночью 21 мая в районе санатория «Радуга». Насквозь мокрого, замерзшего и испуганного его сначала доставили в школу №18, затем передали матери. В поисковых мероприятиях были задействованы правоохранители, волонтеры, родственники мальчика и неравнодушные уфимцы.