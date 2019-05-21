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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Лонгрид журналиста «Башинформа» победил в этапе конкурса «Вместе в цифровое будущее» в ПФО

ОБЩЕСТВО
Фото: smi.rt.ru

Лонгрид журналиста «Башинформа» победил в этапе конкурса «Вместе в цифровое будущее» в ПФО Фото: smi.rt.ru

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, пишущих о новых технологиях, проводится восьмой год в партнерстве с компанией Ericsson.

Лонгрид журналиста информационного агентства «Башинформ» Ксении Калининой «Как в Башкирии работает система «Безопасный город» занял третье место в номинации «Интернет-СМИ». В творческом состязании победила еще одна работа из Башкирии – в номинации «Радио и ТВ» на втором месте оказалась журналист ТРК «Башкортостан» Юлия Нигматуллина с работой «Летающая «ступа».

По информации организаторов, от участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступила 321 работа – вдвое больше, чем в прошлом году. Наибольшую активность проявили журналисты из Татарстана, подав на конкурс свыше 60 материалов. Самой популярной оказалась номинация «Интернет-СМИ» — 144 работы.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 18 июня в Москве. Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson.

Теги: конкурс, творчество
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