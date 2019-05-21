Фото: группа РОО «Поиск детей — Уфа», Vk В Уфе завершились поиски 17-летней учащейся колледжа Фото: группа РОО «Поиск детей — Уфа», Vk

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе нашлась пропавшая без вести 17-летняя девушка. В группе «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и РБ» «ВКонтакте» вечером 20 мая сообщили, что с ней удалось выйти на связь и убедить вернуться домой.

«Благодаря своевременному обращению в полицию родственников пропавшей, оперативному действию по информационной работе нашей организации и журналистов (за что им огромное спасибо!), звонкам с достоверной информацией небезразличных граждан к чужой беде и достаточно оперативной реакции и принятию мер по розыску девушки она скоро будет дома», — написали в волонтерской группе.

Как информировало агентство «Башинформ», девушка ушла в колледж 18 мая и не вернулась.