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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе нашелся пропавший после уроков 10-летний мальчик

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Уфе нашелся пропавший после уроков 10-летний мальчик Фото: соцсети

УФА, 21 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 10-летнего мальчика. В пресс-службе Управления гражданской защиты города ночью 21 мая сообщили, что ребенка нашли живым. Где и кто нашел школьника – не уточняется.

Как информировало агентство «Башинформ», мальчик пропал 20 мая – он вышел из школы №18 в 17.00 и пропал. Сообщение о розыске ребенка массово распространили в соцсетях и через городские пресс-службы. В розыскных мероприятиях участвовали сотрудники полиции, волонтеры, родственники мальчика и неравнодушные уфимцы.

Теги: поиск пропавших
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