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В Башкирии с начала года ликвидировано более 445 тысяч ям на дорогах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года ликвидировано более 445 тысяч ям на дорогах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

С начала года в Башкортостане ликвидировано 445,8 тысячи ям на дорогах, из них 181,3 тысячи – в мае. Об этом сообщил председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов 20 мая на оперативном совещании в Правительстве региона.

Приложением «Дорожный эксперт» оцифровано практически 38,2 тысячи ям, свыше 23,5 тысячи заявок отработано. Работа идёт в соответствии с утверждённым графиком. При этом Агидель, Уфа и Нефтекамск уже выполнили годовой план по ямочному ремонту.

И.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев доложил, что в информационную систему «Дорожный эксперт» поступило 8,2 тысячи заявок по ямам во дворах, 2,8 тысячи из них исполнено. Устранено 19,5 тысячи ям, выявленных по результатам подворового обхода. Полностью завершить работы планируется до 15 июня.

По словам Тимура Мухаметьянова, с 1 июня стартует капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на дорогах республики, он продлится до 15 ноября.

На прошлой неделе Госкомтранс и МинЖКХ республики провели выездные встречи с общественностью для тестирования работоспособности мобильного приложения «Дорожный эксперт». Вся информация о выявленных недостатках системы доведена до разработчика, сейчас ведётся работа по их устранению.

Михаил Киреев также рассказал о том, что в республике продолжается борьба с парковкой на газонах, заездом автотранспорта на тротуары и детские площадки. С 14 апреля установлено более 1,5 тысяч ограждающих столбиков, почти 4,5 тысячи погонных метров ограждающих конструкций, отремонтировано порядка 9 тысяч ограждений. Организованы парковочные карманы на 125 машиномест.

﻿«Работу по наведению дисциплины с парковкой надо продолжать», – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы это делаем для подавляющего большинства наших жителей.

Теги: дороги
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