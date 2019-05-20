Фото: Ксения Калинина В Нефтекамске создается отдельный пост противопожарной службы Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Амзя города Нефтекамска создается отдельный пост противопожарной службы. Подписано распоряжение врио главы региона об увеличении штатной численности противопожарной службы республики на 18 единиц для создания подразделения в данном селе. Прежде здесь функционировал временный отдельный пост.

Особенностью села Амзя, которое находится в 21 км к северо-востоку от города Нефтекамск, является то, что через него проходит железнодорожная магистраль. Из-за перекрытого дорожного переезда пожарным, которые приезжали на вызов из города Нефтекамск, приходилось стоять на переезде до 40 минут.

Как сообщили в региональном Госкомитете РБ по ЧС, открытие постоянно действующего отдельного поста противопожарной службы позволит избежать задержек с прибытием пожарных сил на вызовы из Амзи, а также снизить время реагирования при выездах в село Кумово Янаульского района, деревни Калтаево и Ишметово Краснокамского района, а в другие населенные пункты.