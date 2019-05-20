В Кушнаренковском районе Башкирии стартовала акции «Подпиши ветерана»
В Кушнаренковском районе Башкирии стартовала акции «Подпиши ветерана» Фото: администрация Кушнаренковского района
УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Сегодня, 20 мая, на еженедельной оперативке руководителей муниципалитета глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин открыл благотворительную акцию, подписав на районную газету «Авангард» и республиканскую газету «Единая Россия» двух ветеранов Великой Отечественной войны Ямиля Магафуровича Магасумова и Явдата Фазылбаковича Гилязева, которым, в мае исполнилось 93 и 95 лет.Эстафету акции приняла кушнаренковская администрация и передала ее местным депутатам, главам сельсоветов, руководителям организаций и учреждений района. Всего на сегодняшний день здесь проживают 83 вдовы участников ВОВ, 160 труженика тыла, 10 ветеранов ВОВ.
«Многие пожилые люди не сидят в интернете, газета для них в этом случае становится одним из важнейших источников получения информации о жизни в районе. Мы должны им в этом помогать и делать это не только перед 9 мая. Кто-то еще может читать сам, кому-то читают дети, но точно можно сказать одно: газета в деревне все еще живет», прокомментировал глава администрации Руслан Гизатуллин.