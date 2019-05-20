Фото: администрация г.Уфа Машины-пылесосы закупили в Уфе для уборки дорог Фото: администрация г.Уфа

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Автопарк муниципальных предприятий Уфы пополнился спецтехникой для уборки улиц города. Муниципальные бюджетные учреждения по благоустройству Ленинского и Орджоникидзевского районов, а также МУП «Горзеленхоз»получили подметально-вакуумные уборочные машины КО – 318Д и УКМ-2500.По словам заместителя начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Гафура Клызбаева, коммунальная техника закупается она за счет бюджета мэрии. На эти цели выделили 119,5 млн рублей. На сегодняшний день поставлено 10 единиц коммунальной техники, осталось получить еще шесть штук. Их прибытие ожидается к концу текущей недели.

Кроме того, Правительством республики рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на закупку коммунальной техники. При софинансировании Администрации Уфы планируется закупить еще 6 единиц техники, – добавил он.

Так называемые «дорожные пылесосы» на базе «КАМАЗа 53605» предназначены для уборки мусора на городских дорогах, магистралях и межквартальных проездах. Они работают на основе беспылевой технологии с полностью механизированным процессом очистки дорожного полотна с одновременным выполнением нескольких операций – сдвиганием грязи, мусора и посторонних предметов в лотковую зону, увлажнением зоны уборки, очисткой лотковой зоны, погрузкой смета в бункер с дальнейшей транспортировкой в место утилизации. Машина предназначена для всесезонного содержания дорожного полотна. В весенне-летний и осенний период она предназначена для удаления пыли, смета и мусора с проезжей части, а зимой используется с навесным оборудованием для плужно-щеточной очистки дороги от снежных масс.

Компактные подметально-вакуумные уборочные машины УКМ-2500 предназначены для круглогодичной уборки пешеходных зон, парковых дорожек и прочих узких проходов и проездов. В зависимости от вида установленного навесного оборудования она может выполнять различные функции.

Ранее автопарк городских служб пополнился тремя самоходными подметально-вакуумными машинами Меркатор ВКМ-2020 и тремя подметально-вакуумными уборочными машинами КО – 318Д на базе «КАМАЗа 53605».