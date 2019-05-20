Фото: ИА «Башинформ» Владимир Путин выступил с заявлением о бесплатных учебниках в школе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин выступил с заявлением о бесплатных учебниках в школе. «С предоставлением бесплатных учебников в школах не должно быть никакого мухлежа и жульничества», — заявил президент РФ, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи.

«Учебники и рабочие тетради — это разные вещи. В соответствии с законом учебники должны предоставляться бесплатно, действительно, на время обучения в школе. Причем они предоставляются временно, а потом назад изымаются и передаются другому ученику, так прописано в законе. И здесь я прошу коллег, которые присутствуют в зале, и тех, кого нет среди нас, где-то на местах работают, чтобы нас услышали: это точно надо контролировать, нужно внимательно к этому относиться», — цитируют Путина «РИА Новости».