В Башкирии за месяц высадили более 2 миллионов деревьев
В Башкирии за месяц высадили более 2 миллионов деревьев Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
За время месячника по воспроизводству лесов в Башкирии было высажено более 2 миллионов молодых деревьев на площади 600 гектаров. Министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на еженедельном оперативном совещании в правительстве рассказал, что наиболее масштабным мероприятием стала республиканская акция «Зелёная Башкирия», проведённая 27 апреля под слоганом «Посади дерево – подари жизнь!». В этот день на территории республики было высажено порядка 1,5 млн деревьев на площади 400 га, в том числе на землях лесного фонда создано 270 га новых лесных культур. В населённых пунктах разбито 164 тематические аллеи. Были проведены и другие акции, в которых приняли участие более 150 тысяч человек.
«Появилось много тематических аллей. Это правильно. Просьба уже сейчас начинать готовиться к проведению акции «Зелёная Башкирия» в следующем году. Осенью в городах и райцентрах должна пройти акция, посвящённая посадке крупномеров и формированию новых аллей. Русский язык богатый, придумайте ещё названия аллей. Если «Аллеи любви» кончились, можете даже «Аллею ненависти» сделать, пусть человек посадит дерево, сбросит негатив и пойдет домой. Мы, конечно, зелёная республика, но у нас есть потенциал, чтобы в городах мы жили в окружении зелени и деревьев», — отметил Радий Хабиров.Министр лесного хозяйства отметил, что всего в рамках месячника посажено молодых лесов на площади 5,2 тысячи га, высажено более 20 млн сеянцев.
«В республике продолжаются лесовосстановительные работы. На сегодняшний день выполнено 70 процентов планового объёма посадки леса на этот год. В общей сложности планируется провести лесовосстановление на 7,3 тысячи га. Параллельно ведутся работы по дополнению лесных культур прошлых лет. На сегодняшний день они проведены на площади 1 600 га (53 процента плана)», — пояснил Марат Шарафутдинов.