Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за месяц высадили более 2 миллионов деревьев Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

За время месячника по воспроизводству лесов в Башкирии было высажено более 2 миллионов молодых деревьев на площади 600 гектаров. Министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на еженедельном оперативном совещании в правительстве рассказал, что наиболее масштабным мероприятием стала республиканская акция «Зелёная Башкирия», проведённая 27 апреля под слоганом «Посади дерево – подари жизнь!». В этот день на территории республики было высажено порядка 1,5 млн деревьев на площади 400 га, в том числе на землях лесного фонда создано 270 га новых лесных культур. В населённых пунктах разбито 164 тематические аллеи. Были проведены и другие акции, в которых приняли участие более 150 тысяч человек.

«Появилось много тематических аллей. Это правильно. Просьба уже сейчас начинать готовиться к проведению акции «Зелёная Башкирия» в следующем году. Осенью в городах и райцентрах должна пройти акция, посвящённая посадке крупномеров и формированию новых аллей. Русский язык богатый, придумайте ещё названия аллей. Если «Аллеи любви» кончились, можете даже «Аллею ненависти» сделать, пусть человек посадит дерево, сбросит негатив и пойдет домой. Мы, конечно, зелёная республика, но у нас есть потенциал, чтобы в городах мы жили в окружении зелени и деревьев», — отметил Радий Хабиров.

«В республике продолжаются лесовосстановительные работы. На сегодняшний день выполнено 70 процентов планового объёма посадки леса на этот год. В общей сложности планируется провести лесовосстановление на 7,3 тысячи га. Параллельно ведутся работы по дополнению лесных культур прошлых лет. На сегодняшний день они проведены на площади 1 600 га (53 процента плана)», — пояснил Марат Шарафутдинов.

Министр лесного хозяйства отметил, что всего в рамках месячника посажено молодых лесов на площади 5,2 тысячи га, высажено более 20 млн сеянцев.