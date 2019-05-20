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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках Фото: автор

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по РБ, ссылаясь на прогноз Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, информирует, что в ночь с 21 по 22 мая по региону сохранятся заморозки до -3 градусов.

Во вторник, 21 мая, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в отдельных районах град. Ветер северо-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, местами в воздухе и на почве заморозки до -3, днем 10-15.

В среду, 22 мая, ночью местами также прогнозируется небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут 0,+5, днем 12-17.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использования неисправных электроприборов», — предупредили граждан в МЧС.

Теги: МЧС по РБ
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