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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе в день открытия фестиваля «Туганлык» перекроют парковку на улице Заки Валиди

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в день открытия VII Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» перекроют парковку на улице Заки Валиди, 34, перед зданием Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Запрет будет действовать 23 мая с 07.00 до 19.00 часов. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности участников и гостей Международного фестиваля «Туганлык». По традиции, костюмированное открытие фестиваля ожидается под открытым небом.

Администрация города Уфы приносит жителям извинения за возможные неудобства.

Теги: перекрытие дорог, Туганлык
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