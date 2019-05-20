Башкирия в федеральных СМИ: Как у «Салавата Юлаева» похитили миллионы и что подорожает

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Аналитики выяснили, в каких российских регионах услуги ЖКХ подорожают сильнее всего. В Башкирии высокие тарифы на водоотведение.

Дорогие регионы. «Вести.ру» назвали 10 регионов страны с самой дорогой коммуналкой. Лидером по дороговизне коммунальных услуг стала Москва – плата за ЖКХ в столице может достигать 500 рублей за кв. м. Кроме того, в 2019-м здесь услуги сильнее всего подорожают – индекс составит 7,5. Как уточняется, индекс повышения тарифов устанавливает правительство РФ, и он зависит от экономического положения в регионе. В Петербурге сильнее всего подорожает теплоэнергия. Таким же повышение тарифов будет в Камчатском крае. Высокие тарифы на ЖКХ и в Якутии. В Тюмени высокий уровень зарплат и соответствующий уровень стоимости ЖКУ. Дорогая коммуналка в Пензе – цена на газ там выше, чем в Москве. Высокие цены на ЖКХ и в Приморье. В Башкирии высокие тарифы на водоотведение, которые подорожают в 2019 году на 14,9%, говорится в сообщении. Серьезное повышение тарифов ожидается и в Свердловской области. Замыкает десятку самых дорогих регионов Тыва – почти четверть доходов жители республики отдают за ЖКУ, сообщили «Вести.ру».

Из-за санкций. За пять последних лет в условиях санкций 36 российских регионов смогли увеличить экспортную выручку на 25%, рассказали «Российской газете» в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Лидирует в этом Республика Тыва: выручка от экспорта товаров и услуг в регионе выросла в 586 раз с 0,2 млн долларов в 2013 году до 117,1 млн долларов в 2018-м. На второе место вышла Чечня, где экспортная выручка выросла в 12,33 раза (с 0,3 до 3,7 млн долларов). На третьем месте — Еврейская автономная область: экспортная выручка в регионе выросла в 8,47 раза (с 17,9 до 151,1 млн долларов). А самая большая доля экспорта приходится на Москву — 43,9%. Однако при этом выручка столицы от экспорта за пять лет сократилась на 13,9%. Также более чем наполовину снизили свою выручку от поставки товаров за рубеж Коми, Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Волгоградская, Курганская, Томская области, рассказали в издании.

Зато в Башкирии выросла доля безналичных платежей. Как передает ТАСС со ссылкой на данные Сбербанка, доля безналичных расчетов в России в первом квартале 2019 года увеличилась на 5,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 49,4% от общих расходов граждан. «Высокие показатели зафиксированы в Белгородской области и Республике Хакасия (8,1 и 7,7 п.п. соответственно). К порогу в 50% приблизилась Башкирия», — говорится в сообщении. Наиболее высокий рост доли платежей картой отмечается в категории «Рестораны и бары» (68% расходов). Вторым по степени проникновения безналичных платежей является сегмент «Электроника» (67%), уточнили в ТАСС.

Инвалида без руки и ног оштрафовали за нескошенную траву. Как передали на телеканале НТВ, житель башкирского села Казанка Виктор Ананьев не сумел выполнить предписания комиссии сельсовета. «Чиновники, обходя дворы, увидели, что у дома Ананьева не скошена трава, а это может привести к пожару», — говорится в сюжете и уточняется, что «Виктор — инвалид-колясочник и при всем желании скосить лишнее не мог. Но местные чиновники все равно решили его оштрафовать». Виктор живет без руки и обеих ног, и поддерживать порядок на огороде ему трудно. Траву в итоге помогли скосить соседи. Тем не менее мужчина получил повестку в суд, рассказали на телеканале. «В сельсовете ему сообщили, что штраф составит 500 рублей. И добавили, что он мог быть и гораздо больше, тысячи три, если бы на участок с проверкой пришли пожарные, а не администрация», — отмечается на НТВ.

РИА Новости по инциденту уточняет, что в «Следственном комитете по РБ заинтересовались публикациями СМИ об этом. Чиновников, привлекших инвалида к административной ответственности, проверят на превышение должностных полномочий».

Как разваливается дело дознавательницы и почему отпустили на свободу обвиняемых в изнасиловании в Уфе, в этом продолжает разбираться «Газета.Ru». В сообщении говорится, что в Уфе всех троих обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы экс-полицейских перевели из СИЗО под домашний арест. Первым из-под стражи освободился 34-летний Павел Яромчук. Суд учел информацию о наличии у него тяжелого заболевания, поясняют в издании. Ранее адвокат 51-летнего фигуранта дела Эдуарда Матвеева впервые поделился результатами генетической экспертизы и заявил, что «на теле потерпевшей не были обнаружены следы ДНК его подзащитного». Однако при этом эксперты «Газеты.Ru» отмечают, что экс-силовики из Уфы вряд ли избегут обвинительного приговора. Как пояснил изданию юрист Алексей Гавришев, дела об изнасиловании, как правило, проходят без свидетелей, поэтому главным аргументом в них является медицинская экспертиза. «В данном случае медицинского заключения, свидетельствующего о наличии ДНК подсудимых на теле, нет. Более того, пострадавшей надо доказать, что она оказывала сопротивление. Тем не менее, статистика по делам об изнасиловании говорит о том, что, как правило, по уже возбужденным делам обвинительного приговора не избежать», — пояснил юрист. В издании добавили, что дело передадут в суд в конце мая.

Как у «Салавата Юлаева» похитили 2 млн. Сайт 360tv﻿ передает, что «уфимский хоккейный клуб попал более чем на 2 млн рублей из-за действий мошенника. Предприниматель заключил с клубом договор на установку камер видеонаблюдения, заменил их на дешевые аналоги, а разницу похитил. Возбуждено уголовное дело». Отмечается, что деньги бизнесмен легализовал, заключив фиктивный договор и проведя их через расчетные счета другой фирмы.

Источник РИА Новости сообщил, что «хищение средств произошло в хоккейном клубе "Салават Юлаев"». Также сообщается, что фигуранту по делу о хищении предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобиль, купленный им на легализованные денежные средства. В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу», — рассказали в агентстве.

О стыковых матчах и поздравлении Зинченко. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов убежден, что домашний стадион команды готов к внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в стыковом матче за право остаться в Премьер-лиге, говорится на Матч ТВ. «У нас все готово, мы готовы. У судейской бригады VAR не должно возникнуть проблем. Стадион «Нефтяник» довольно современный, хотя и старого образца. Реконструкция арены позволила нам быть хорошим стадионом», — сказал Газизов. Ранее стало известно, что «Крылья Советов» и «Уфа» гарантированно финишируют на 13-м и 14-м местах в РПЛ и сыграют 30 мая и 2 июня в стыковых матчах с командами ФНЛ за сохранение прописки в элите, рассказали на спортканале.

«Коммерсантъ» также информировал, что «Уфе» предстоит играть стыковые матчи за право остаться в РПЛ, так как футболисты «Уфы» проиграли «Оренбургу» в матче 29-го тура РПЛ со счетом 2:0.

В это непростое для команды время «Уфа» поздравила своего бывшего игрока, а ныне полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с победой в Кубке Англии. Об этом сообщает «Советский спорт». «Экс-футболист «Уфы» отыграл 90 минут в финале и завоевал свой уже пятый трофей в «Манчестер Сити»! Мы тобой гордимся и желаем дальнейших успехов!» — говорится в поздравлении «Уфы».

Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год, затем перешел в английскую команду, напомнил «Спорт-Экспресс».