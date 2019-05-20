Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ В Башкирии более 2000 студентов примут участие в третьем трудовом семестре Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Более 2000 студентов высших и средних учебных заведений Башкирии будут трудиться в летние месяцы в различных уголках страны и республики. Об этом сообщили в Башкирском региональном отделении Молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды».

Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Башкортостана намечено на четверг, 23 мая. В этот день бойцы студенческих отрядов соберутся в Уфе, на Аллее «Art Terria», расположенной в начале улицы Ленина. Представители студенческих строительных, педагогических, сервисных, сельскохозяйственных, экологических, медицинских отрядов и отрядов проводников получат путевки и смогут официально трудоустроиться по всей территории республики и РФ.

«Наши студенты будут работать летом на крупных объектах в детских лагерях, гостиничных комплексах, медицинских учреждениях, строительных объектах и на поля сельскохозяйственных предприятий. Третий трудовой семестр дает возможность студентам получить практические навыки, особенно тем, кто будет работать на уборке урожая, управляя зерноуборочными комбайнами, и неплохо при этом заработать. Что же касается предстоящего события, торжественного открытия третьего трудового семестра, то в его программе запланированы ярмарка студенческих отрядов, торжественное построение, приветствия приглашенных гостей, флешмобы, вручение путевок на трудовые проекты, праздничный концерт и спевка», — рассказала руководитель БашРОО МООО «Российские студенческие отряды» Ирина Сухарева.