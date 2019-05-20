В Башкирии на «Бэлешфест» испекли огромный сладкий пирог

Фото: https://vk.com/event165234883



Фото: https://vk.com/event165234883

УФА, 20 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 10-летию со дня образования Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан.

В селе Буздяк Буздякского района состоялся ставший уже традиционным Фестиваль национальной кухни «Бэлешфест». Символ мероприятия — большой мясной пирог «зур бэлеш», но на этот раз специально для фестиваля был испечен огромный пирог со сладкой начинкой весом около 80 кг.

«На сладкий пирог ушло более 10 кг муки, 5 кг масла, 35 кг риса, 25 кг изюма и кураги. Готовили его четыре повара в течение пяти часов», — рассказала руководитель проекта Альбина Халиуллина.

Жители и гости села, которые приехали из 40 регионов страны, приняли участие в народных играх и посетили выставки. На фестивале презентовали гастрономическую площадку. На ней были представлены блюда из татарской, русской, башкирской, чувашской, марийской, мордовской и удмуртской кухонь.

«Главным символом праздника и олицетворением гостеприимства на башкирской земле является бэлеш — печеный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой. Бэлеш — это символ дружбы народов, символ семьи, гостеприимства, теплоты, единения, родства», — отметила депутат Госсобрания республики Римма Утяшева.

Также для участников «Бэлешфеста» проводились мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Для желающих запечатлеть себя работала фотозона. Завершился праздник концертом, на котором выступили народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, заслуженная артистка РБ Дамира Саитова, популярные артисты Эльмир Газизуллин, Гульназ Асаева, группа «Бэхетле», творческие коллективы, актеры Туймазинского театра — заслуженная артистка РБ Гульназ Латыпова, Марсель Мусавиров, Алсу Валеева, Динара Вахитова.

Организаторы «Бэлешфест» — Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан, Ассамблея народов Башкирии и администрация Буздякского района.