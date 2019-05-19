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Жители Башкирии смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский городской планетарий

Жители Башкирии смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 19 май 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ближайшие дни жители Башкирии смогут наблюдать соединение Сатурна и Луны. По информации с сайта Уфимског планетария, уже 23 мая в 02.42 по уфимскому времени Луна пройдет близко от Сатурна: всего в 1,4 градуса южнее (ниже). Несмотря на то, что Луна в эту ночь будет убывающей (полнолуние 19 мая), Сатурн заметно померкнет в ее ярком свете. Специалисты рекомендуют искать его чуть выше Луны.

Земной спутник довольно быстро перемещается по небу, проходя около 13 градусов в сутки и уже через сутки она будет далеко от Сатурна, а 21 мая она пройдёт рядом с Юпитером.

«Очень многие, когда видят такого рода тесное соединение, интересуются, что это за звезда, планета. Мы информируем о подобных явлениях, чтобы люди знали о них, — рассказал в одном из своих интервью агентству «Башинформ» директор Уфимского планетария Анатолий Денисов. – С точки зрения эстетики, это, пожалуй, не самое значимое явление, потому что Сатурн по яркости слабенький. Он не дотягивает по яркости ни до Марса, ни до Юпитера».

Теги: уфимский планетарий, астрономические явления
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