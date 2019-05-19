В Уфе из-за Всероссийского полумарофона перекрыты центральные улицы

УФА, 19 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 19 мая, в Уфе состоится Всероссийский синхронный полумарафон «ЗаБег.РФ». В связи с проведением соревнований в городе временно перекрыто движение на центральных улицах.По информации организаторов, забеги состоятся в первую половину дня по основным линиям: ул. Пушкина и Валиди — Ленина – парк имени Якутова – ул. К.Маркса (от парка до Коммунистической). На данном участке движение будет перекрыто до 14.30.

Участок улицы Валиди от парковки Конгресс-холла до перекрестка с ул. Аксакова – будет недоступен для автомобильного транспорта до полуночи воскресенья, 19 мая.

Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» стартует одновременно в 19 городах России. В Уфе мероприятие пройдет во второй раз. В 2018 году в нем приняли участие 1,3 тысяч человек, в текущем году планируется порядка 2 тысяч.