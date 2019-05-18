Фото: автор МЧС по Башкирии предупреждает о заморозках в воздухе и на почве Фото: автор

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 19 мая местами по Республике Башкортостан ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5.

В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений, предупредили в ведомстве. Также жителям республики рекомендовано соблюдать меры предосторожности во избежание возникновения пожаров при эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления в холодное время.

Единый номер вызова экстренных служб –112.

В случае возникновения пожара звоните по телефону – 01, с мобильного 101.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.