Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе в сад имени Аксакова вернулись лебеди Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в сад имени Аксакова вернулись лебеди. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Лебединая пара вернулись в пруд в уфимском саду после долгой зимовки. К возвращению пернатой пары сотрудники привели в порядок летний домик. Не забыли и про корм для птиц: смесь комбикорма, овса и пшеницы. Как только птиц выпустили в воду, парочка тут же уплыла в любимую часть пруда.

«Пруд в саду имени С.Т. Аксакова является достопримечательностью нашего города, он считается одним из самых красивых в Уфе. Он красив в любое время года, а с наступлением лета на его берегах всегда много народу. Особый шарм водоему придает пара краснокнижных птиц», — сообщили в гродской администрации.

Лебеди-шипуны являются давними обитателями сада, они привыкли к городскому шуму и суете в центре города, став настоящим украшением парка.

«Мы очень просим горожан не подходить близко к воде, не бросать корм в воду. Это небезопасно для здоровья лебедей», — сообщили сотрудники сада имени Аксакова.