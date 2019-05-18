Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии раскрыли хищение бюджетных средств на 33 млн при ремонте федеральной трассы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами в особо крупном размере. Дело о ремонте федеральной трассы М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск) направлено в суд.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в 2015 году директором одного из ООО г. Уфы подписан контракт на поставку песчано-гравийной смеси в строительную организацию. Предприятие-заказчик проводило ремонт участка трассы М-5 «Урал» на территории республики протяженностью около 25 км.

Согласно контракту поставщик обязался предоставить ПГС в количестве более 100 тыс кубометров. В дальнейшем, действуя в группе лиц, директор ООО обеспечил изготовление и подписал подложные товарные накладные об отгрузке получателю заказанного материала, а должностное лицо филиала строительной организации завизировало со стороны грузополучателя.

По итогам расследования выяснилось, что ПГС фактически не поставлялся. При этом строительным предприятием из бюджетных средств, запланированных на ремонт дороги, коммерческой организации выплачены денежные средства на сумму свыше 33 млн рублей. Также следствием установлено, что ПГС, с заявленными в контракте характеристиками, фактически не существует.

Как сообщалось ранее, 56-летнему директору ООО было предъявлено обвинение о мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Обвиняемому решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дополнительно Главным следственным управлением МВД по РБ в отдельное производство в отношении предполагаемых сообщников выделено уголовное дело о мошенничестве, по которому сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и регионального управления ФСБ запланировали ряд мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.