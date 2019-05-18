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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии заместителем министра молодежной политики и спорта назначена Яна Гайдук

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии заместителем министра молодежной политики и спорта назначена Яна Гайдук. Она будет курировать молодежную политику и информационно-аналитический блок.

Гайдук Яна Александровна родилась 13 января 1982 года в г. Уфе. Закончила Уфимский государственный университет экономики и сервиса по специальности «экономика», аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начала в 2004 г. ведущим специалистом Министерства экономического развития и промышленности Республики Башкортостан. В 2007 — 2008 гг. — главный специалист, ведущий советник Министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан. В 2008 — 2019 гг. — ведущий консультант, главный консультант, советник Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.

Государственный советник Республики Башкортостан 3 класса.

Теги: назначения, молодежная политика
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