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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Нур-Султане прошел Вечер памяти бойцов 112-й башкирской кавалерийской дивизии

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкирское этно-культурное объединение «Акбузат»

Фото: Башкирское этно-культурное объединение «Акбузат»

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Казахстана Нур-Султане состоялся Исторический вечер «Потомки Салавата», посвященный бойцам легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Мероприятие прошло в здании Россотрудничества.

Организаторами выступили активисты Башкирского этно культурного объединения «Акбузат». Состоялся показ документального фильма, просмотр фотографий, рассказ о дивизии и командире Шаймуратове. Собравшиеся спели песню «Шаймуратов-генерал» и читали стихи, также была организованна выставка.

«На Вечере памяти рассказали о судьбе героев-бойцов и славных воинах Уральской земли. Одного вечера мало, чтобы рассказать обо всех подвигах башкирских конников, но мы всегда будем помнить наших славных предков, достойных потомков Салавата. Благодарим за поддержку и предоставленные материалы Музей 112-й Башквадивизии и Всемирный Курултай башкир», — отметил руководитель объединения «Акбузат» Урал Азнабаев.

Теги: память, башкиры за рубежом
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