В Башкортостане открылся памятник погибшим в Великой Отечественной войне

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УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В селе Кусекеево Чекмагушевского района Башкортостана открылся памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Памятник построен на месте старого. На нем увековечена память 115 погибших героев и 56 земляков, вернувшихся с победой.

На торжественный митинг были приглашены труженики тыла, ветераны труда, учащиеся образовательных учреждений, юноши пятидневных учебных сборов, жители с. Кусекеево, представители общественных организаций и средств массовой информации и гости. Спонсорами изготовления памятника героям Великой Отечественной войны села Кусекеево, благоустройства его территории стали земляки – уроженцы с. Кусекеево: председатель Башкирской торговой Ассоциации, директор ООО «АиФ» Фарит Гиндуллин и воин-интернационалист, выполнивший долг в Республике Афганистан, директор ООО «Юлдаш» Ранис Хаматдинов.

От имени врио главы республики Радия Хабирова с открытием памятника жителей поздравил глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев. Он выразил благодарность спонсорам за личный вклад в благородное дело и всем, кто принял участие в возведении памятника.

«Открытие памятника состоялось в рамках республиканской акции «Гордимся! Помним! Чтим!». В районе проделано немало работы по благоустройству памятников и обелисков. Спасибо жителям села за активное участие и высокий дух патриотизма», — прокомментировал агентству «Башинформ» Реканс Ямалеев.

Мероприятие сопровождалось концертом и завершилось праздничным салютом.