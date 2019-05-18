В Уфе откроются два памятника - воинским частям и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Советском районе города Уфы планируется установка двух памятников. Один из них посвящен первым воинским частям, ушедшим на фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., второй — ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и жертвам радиационных катастроф.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, местом размещения памятника участникам ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф, испытания ядерного оружия определена площадка сквера им. 50-летия Победы за Дворцом молодежи. Сейчас в сквере установлен закладной камень в основание будущего памятника, работы по благоустройству территории завершатся в августе. Официальное открытие памятника состоится в октябре нынешнего года.

Местом установки памятника в честь первых воинских частей, ушедших на фронт в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. был определен склон напротив железнодорожного вокзала «Уфа».

В этом году начнутся работы по благоустройству прилегающей территории – устройство систем видеонаблюдения, сетей наружного освещения, установка скамеек и урн, укладка брусчатки и ступеней. Открытие памятника планируется в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.