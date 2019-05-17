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В Национальном парке «Башкирия» выхаживают медвежонка Алтынчика, оставшегося без матери

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Чегодаев

Фото: Олег Чегодаев

УФА, 17 май 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Национальном парке «Башкирия» выхаживают медвежонка Алтынчика, оставшегося без матери.

Малыша бурого медведя нашли в марте на снегоходной тропе совсем крохотным. Предположительно, он выпал из берлоги. Специалисты нацпарка взяли животное на содержание. Сейчас он уже окреп и живет в загоне рядом с лесом.

Пока косолапого продолжают выхаживать по методике Центра спасения медвежат-сирот, созданного биологом Валентином Пажетновым, чтобы в дальнейшем вернуть его обратно в природу, уже адаптированным для самостоятельного существования. Как рассказал агентству «Башинформ» директор НП Владимир Кузнецов, ближе к лету, «когда мы увидим, что у животного появились навыки для жизни в дикой природе, и есть ли у него страх перед человеком, после этого выпустим на волю».

У специалистов парка уже есть некоторый опыт выхаживания медвежат. В позапрошлом году здесь приютили двух маленьких найденышей. Одного сироту по кличке Адыг из республики Тыва привезла зоозащитница, а второго медвежонка нашли около деревни Юмагузино. Жители Башкирии выбирали ему имя сами, назвали Алтын.

К сожалению, тывинский гость не смог пройти здесь реабилитацию, его пришлось увезти в другое место. А вот медвежонка Алтына после выхаживания благополучно выпустили на волю.

В нацпарке добавили, что следить за судьбой нового обитателя парка «Башкирия», видеть этапы его взросления и, если все будет хорошо, возвращения домой в дикую природу можно в соцсетях по тегу #возвращение_алтынчика.

Теги: животные, медвежонок, нацпарк
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