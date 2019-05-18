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В Башкирии 520 педагогов будут учить детей в школах финансовой грамотности

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский РМЦ

В Башкирии 520 педагогов будут учить детей в школах финансовой грамотности Фото: Уфимский РМЦ

УФА, 18 май 2019. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

За год работы Уфимского регионального методического центра по финансовой грамотности в его стенах прошли повышение квалификации по этой дисциплине более 500 педагогов республики. Программа рассчитана на 72 часа и состоит из заочного и очного обучения. Обучались педагоги начальной школы, основной и средней, а также педагоги профессиональных образовательных организаций.

Как рассказали в РМЦ, в ходе повышения квалификации использовались лекции, семинары, практические занятия, деловые игры, анализ практических ситуаций, индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная работа, защита итоговых проектных работ.

В течение всего курса обучения педагоги разработали и представили на защиту более 100 проектов, методических разработок по организации учебного процесса, представляющие собой интерактивные игры, дидактические материалы, планы-конспекты, презентации уроков. Темы проектных работ были самые разнообразные: «Я грамотный покупатель», «Как не стать жертвой финансовой пирамиды», «Неделя личных финансов», «Финансовые сказки для младшей школы».

Сегодня более 500 педагогов, а это около 300 школ, могут использовать методику, основанную на межпредметной интеграции курса финансовой грамотности потребителя с экономикой, историей, математикой, обществознанием, иностранными языками, географией, что позволяет формировать единую научную картину финансового мира.

В дальнейшем обученным педагогам будет оказываться методическая поддержка и консультация по финансовой грамотности, сообщили в Уфимском региональном методическом центре.

Теги: финансовая грамотность, образование, РМЦ
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