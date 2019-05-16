Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ На встрече Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео тема Украины не поднималась Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 16 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

На встрече президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео, которая состоялась в Сочи, тема Украины не поднималась. Об этом представителями СМИ сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать призыв Помпео протянуть руку новому правительству Украины, он подчеркнул: «Помпео Путина не призывал это сделать». «Может, опосредованно», — предположил он.

«В целом эти призывы можно прокомментировать так: Россия никогда не была сторонницей и инициатором разрушения двусторонних отношений, — сказал Песков. — Наоборот, президент Путин всегда говорит о сохранении особого характера отношений между народами двух стран».

«Есть очень серьезная внутриукраинская проблема на юго-востоке страны», — продолжил пресс-секретарь президента. — Россия — один из гарантов Минских договоренностей, которые должны быть выполнены. Есть целый ряд шагов, которые должен сделать Киев. Они весьма очевидно прописаны на бумаге. Мы рассчитываем, что, возможно, в подходе Украины появятся новые элементы, которые все-таки приблизят нас к реализации Минских договоренностей», — заключил представитель Кремля.

Встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео состоялась 14 мая в Сочи при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Это был первый визит в Россию Помпео как руководителя Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.

«Встреча проходила действительно в очень хорошей атмосфере — хорошей, профессиональной атмосфере. Как это говорят, стороны понимают друг друга и ищут точки соприкосновения, и я уверен, что будет продолжение», — рассказал журналистам Сергей Нарышкин, подводя итоги встречи с Помпео.