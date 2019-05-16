Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Владимир Путин провел переговоры с Федеральным президентом Австрии Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 16 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Сочи. Оба лидера принимают участие в учредительном заседании форума общественности «Сочинский диалог».

«Президент Путин и я провели открытый и деловой разговор сегодня, — цитирует австрийского лидера агентство «ТАСС». — Во многих областях — культуре, науке и бизнесе — Австрия и Россия хорошо работают вместе. Качество наших двусторонних отношений позволяет нам решать политические проблемы и деликатные вопросы в рамках конструктивного диалога».

Президент Австрии отметил, что во время переговоров была затронута тема взаимоотношений России и ЕС. В то же время Ван дер Беллен подчеркнул, что Австрия привержена принципу единства ЕС и поддерживает санкции против России.

Добавим, что Башкирия начинает активно взаимодействовать с Австрией, планируется открытие представительства республики в этой европейской стране.

В апреле в Вене состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана. В ней приняли участие руководитель региона Радий Хабиров, представители деловых кругов и официальные лица обоих республик. По итогам мероприятия врио главы Башкортостана дал поручение проработать вопрос по открытию консульского учреждения Австрии для удобства получения шенгенской визы жителями республики.

С 3 июня из уфимского аэропорта начинаются регулярные прямые рейсы в Вену.