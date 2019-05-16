Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.84 ↓

EUR 72.68 ↑

16 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин провел переговоры с Федеральным президентом Австрии

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел переговоры с Федеральным президентом Австрии Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 16 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Сочи. Оба лидера принимают участие в учредительном заседании форума общественности «Сочинский диалог».

«Президент Путин и я провели открытый и деловой разговор сегодня, — цитирует австрийского лидера агентство «ТАСС». — Во многих областях — культуре, науке и бизнесе — Австрия и Россия хорошо работают вместе. Качество наших двусторонних отношений позволяет нам решать политические проблемы и деликатные вопросы в рамках конструктивного диалога».

Президент Австрии отметил, что во время переговоров была затронута тема взаимоотношений России и ЕС. В то же время Ван дер Беллен подчеркнул, что Австрия привержена принципу единства ЕС и поддерживает санкции против России.

Добавим, что Башкирия начинает активно взаимодействовать с Австрией, планируется открытие представительства республики в этой европейской стране.

В апреле в Вене состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана. В ней приняли участие руководитель региона Радий Хабиров, представители деловых кругов и официальные лица обоих республик. По итогам мероприятия врио главы Башкортостана дал поручение проработать вопрос по открытию консульского учреждения Австрии для удобства получения шенгенской визы жителями республики.

С 3 июня из уфимского аэропорта начинаются регулярные прямые рейсы в Вену.

Теги: Владимир Путин, международное сотрудничество
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе произошла крупная авария с участием маршрутки, грузовика и «НефАЗа»
В Уфе утром 16 мая в районе остановки «Театр кукол» произошло крупное ДТП. По сообщениям очевидцев, на проспекте Октября в сторону центра столкнулись пас
В ГИБДД Башкирии сообщили подробности массовой аварии с участием общественного транспорта
В Уфе на остановке «Театр кукол» около 08.00 часов 16 мая произошла массовая авария с участием общественного транспорта. По предварительным данным ГИБДД
Какой будет погода в Башкирии в ближайшие три дня - прогноз
Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. По информации Башгидромета, 15 мая в регионе ожидается облачная погода с прояснениям
В уфимском детсаду под мужчиной и его двухлетней дочерью обрушилась лестница
В детском саду Уфы под мужчиной и его двухлетней дочерью обрушилась лестница. По информации ГТРК «Башкортостан», малышка отделалась испугом, а вот ее от
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть