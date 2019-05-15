Фото: Олег Яровиков Госсобрание Башкирии планирует назначить дату выборов главы республики на 8 сентября Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 май 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Депутаты Госсобрания республики на пленарном заседании 30 мая примут решение о назначении выборов главы Башкортостана. Их предполагается назначить на 8 сентября. Согласно статье 10 Кодекса республики о выборах, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики, выборы проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что предстоящие выборы являются важным событием в жизни республики, поскольку высшее должностное лицо во многом определяет вектор дальнейшего социально-экономического развития республики.

«Глава Башкортостана избирается сроком на пять лет. Им может стать гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, соответствующий требованиям, которые предъявляет к кандидатам на должность федеральный закон. Выборы проходят на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании», — отметил спикер парламента.