Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии положительно оценили распределение бюджета республики за 2018 год Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Проект закона «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2018 год» одобрен подавляющим большинством участников публичных слушаний. «Против» проголосовали три человека, воздержался — один.

«Предлагаю поддержать отчет об исполнении бюджета республики, который является действительно эффективным инструментом в реализации потенциала и интересов граждан», — выразил мнение большинства участников публичных слушаний директор Института стратегических исследований Башкортостана Азат Янгиров.

По словам и.о. министра финансов Башкортостана Лиры Игтисамовой, с территории республики за 2018 год в бюджетную систему России поступило почти 600 млрд рублей. Из них налоговых и неналоговых доходов – 428 млрд рублей. В федеральный бюджет зачислено 228 млрд рублей, в консолидированный бюджет республики – 200 млрд рублей.

«В части расходов по уточненному плану прогноз сложился на уровне 194 млрд рублей. Фактические расходы составили 180 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом, объем доходной части бюджета увеличился на 21 процент, расходной части – на 15,4 процента. Хочу обратить внимание на то, что уже третий год республиканский бюджет исполняется с профицитом. По итогам прошлого года его размер составил 22,7 млрд рублей», — добавил председатель Контрольно-счетной палаты Константин Шагимуратов.

Как отметили сегодня участники публичных слушаний в Госсобрании республики, ключевой задачей финансовой бюджетной политики Башкортостана в прошлом году оставалось сохранение стабильной макроэкономической политики, сбалансированности регионального и местных бюджетов, оптимальной налоговой и долговой нагрузки.

«Исполнение бюджета было нацелено на решение социальных задач и повышение качества жизни населения, — подчеркнула председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания — Курултая РБ Рида Субханкулова. — Инициативы и предложения, озвученные сегодня в ходе публичных слушаний, были содержательны. Они будут использованы при формировании бюджетной политики на дальнейшую перспективу».

Участники публичных слушаний рекомендовали Госсобранию — Курултаю республики принять закон об исполнении республиканского бюджета республики за 2018 год.

Правительству Башкортостана предложено рассмотреть предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по проекту закона.

По мнению участников состоявшихся слушаний, необходимо продолжить работу по сохранению и развитию экономического и налогового потенциала региона, привлечению средств федерального бюджета для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития республики, «повышению эффективности расходов бюджетных средств и открытости бюджетных данных».

Не менее важно обеспечить «безусловное исполнение принятых социальных обязательств», сохранить достигнутые целевые показатели зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, а также продолжить проведение в регионе взвешенной долговой политики.

Проект рекомендаций принят за основу и будет доработан с учетом высказанных пожеланий и замечаний участников публичных слушаний. После этого подготовят итоговое заключение о результатах публичных слушаний, которое затем направят в органы государственной власти Башкортостана, резюмировала Рида Субханкулова.

Как сообщало агентство «Башинформ», закон об исполнении бюджета депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана планируют принять 30 мая.

Как заявлял ранее председатель Госсобрания Константин Толкачев, законопроект был вынесен на предварительное обсуждение широкой общественности, чтобы получить обратную связь от избирателей.

Текст проекта закона размещен на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана и на сайте Госсобрания – Курултая РБ.

«Жители республики имеют право знать, как расходуется региональный бюджет, вносить свои замечания. Подобное мероприятие проводится во второй раз. Оно нацелено на повышение прозрачности работы республиканского парламента и органов государственной власти Башкортостана в целом. В прошлом году нам поступило немало рациональных предложений от граждан, неравнодушных к расходованию бюджетных средств», — сказал он.

Отличительной особенностью регионального бюджета за 2018 год он назвал его исполнение с существенным профицитом – свыше 22 млрд рублей.

«Профицит этот во многом накоплен еще в предыдущие годы. Однако деньги точно не будут лежать мертвым грузом. Они уже работают и активно будут использоваться в ближайшее время, – пояснил спикер парламента. — Этот резерв очень пригодится при реализации национальных проектов, завершении строительства объектов к столетию республики, при ремонте и строительстве дорог, реализации различных социальных проектов».