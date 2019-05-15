Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам «Российской студвесны-2019» Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 15 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», финал которого проходит в эти дни в Перми.

Российский лидер пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и отметил, что направленный на поддержку молодёжного творчества проект «давно стал одним из самых ожидаемых и заметных общественных событий весеннего сезона».

Президент выразил уверенность в том, что фестиваль позволит юношам и девушкам в полной мере продемонстрировать своё мастерство, будет содействовать личностному и профессиональному росту участников, подарит всем присутствующим атмосферу настоящего праздника и зарядит неиссякаемой энергией молодости.

Напомним, что фестиваль продолжится с 14 по 19 мая. Его участниками стали более 3000 финалистов 80 региональных фестивалей. Башкортостан на «Российской студвесне-2019» представляют 63 самых ярких и креативных студентов ведущих вузов республики и их филиалов. Республиканский фестиваль «Студенческая весна» прошел в Уфе 26 апреля. В нем приняли участие около 500 студентов, которые показали творческие номера в разных жанрах.

По информации оргкомитета мероприятия, оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри – народные артисты, популярные исполнители, актеры, журналисты, телеведущие. Среди них российская обладательница «Грэмми» певица Polina; российский актёр, кинорежиссёр, хореограф Егор Дружинин; вицечемпион мира, чемпион Европы по битбоксу Вахтанг; лауреат Национальной премии в области телевидения «ТЭФИ», режиссёр-постановщик церемонии открытия чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России Феликс Михайлов и другие звезды.