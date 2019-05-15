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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В сети появилось видео полета самолета Путина в сопровождении истребителей

ПОЛИТИКА
Фото: скриншот видео | Видео: ТАСС

В сети появилось видео полета самолета Путина в сопровождении истребителей Фото: скриншот видео | Видео: ТАСС

УФА, 15 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В сети появилось видео, на котором самолет президента России Владимира Путина летит над Астраханской областью в сопровождении шести истребителей Су-57. Видео опубликовано на сайте информационного агентства «ТАСС».

На кадрах видно, как военные самолеты следуют за «Бортом №1» по правой стороне. Напомним, 14 мая глава государства прибыл в Ахтубинск в рамках проведения майской серии оборонных совещаний. Там он также посетил 929-й Государственный летно-испытательный центр имени В. П. Чкалова, где ознакомился с образцами техники.

После визита в Астраханскую область президент отправился в Сочи, где состоялась встреча с главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Майклом Помпео, которые ранее провели переговоры.

Теги: Владимир Путин
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