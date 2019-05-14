Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Путин открыл серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

УФА, 14 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин открыл серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, каждое из которых будет посвящено определенному виду или роду войск Вооруженных Сил. Первая встреча в новом формате состоялась накануне в Сочи, сообщает «ТАСС».

«Я уже некоторых коллег об этом проинформировал, я предлагаю изменить порядок нашей работы, порядок работы наших полугодичных совещаний, — сказал президент. — Теперь вся серия совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных Сил».

Он также добавил, что накануне таких встреч вместе с руководством Минобороны будет проводиться посещение соответствующих воинских частей и полигонов, а также предприятий ОПК, где производится основная военная продукция для данного вида или рода войск.

«Я исхожу из того, что это нам позволит глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, это будет касаться и производства необходимой техники, и ее принятия на вооружение, подготовки личного состава, подготовки необходимой инфраструктуры для того, чтобы эта техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно и сохранялась в нужных для современной и высокотехнологичной продукции условиях», — пояснил Путин.

Он напомнил, что 13 мая уже посетил Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова, в цехах которого собирают и модернизируют бомбардировщик Ту-160 и другие системы для дальней и стратегической авиации.

«В целом, считаю, мы можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по технологическому оснащению, и по подготовке кадров, и, самое главное, по продукции, которую они выпускают», — дал свою оценку российский лидер, подчеркнув, что развал подобных предприятий никогда не будет допущен.

Добавим, что в Башкирии действует ряд предприятий, выполняющих оборонные заказы. В их числе УМПО, КумАПП, Ишимбайский «Витязь» и другие.

ПАО «ОДК-УМПО» является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Здесь выпускают двигатели для истребителей и штурмовиков серии «Су», агрегаты и оборудование для вертолетов семейств «Ка» и «Ми», приводы для компрессорных станций «Газпрома».