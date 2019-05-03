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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкортостан стал лидером в стране по массовости экологических акций

ПОЛИТИКА
Фото: Мирон Доровских

Башкортостан стал лидером в стране по массовости экологических акций Фото: Мирон Доровских

УФА, 3 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан стал лидером в стране по массовости экологических акций за апрель. Об этом сообщил координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, во всероссийских субботниках партии в апреле приняли участие порядка 1 млн 180 тысяч человек из 80 регионов страны, в том числе около 65 тысяч представителей депутатского корпуса всех уровней. Самые массовые мероприятия прошли в Республике Башкортостан, Волгоградской и Кемеровской областях, Кабардино-Балкарии и Дагестане.

Владимир Бурматов также добавил, что запланировано большое количество субботников в мае и июне.

Как пояснил координатор проекта «Чистая страна» в Башкортостане Альфарис Байчурин, в Башкортостане участниками партийных субботников в апреле стали более 300 тысяч человек. Экологические акции прошли во всех городах и районах региона.

По данным пресс-службы Башкортостанского регионального отделения «Единой России», проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также ведет партийный контроль за ходом воплощения в жизнь национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделяется реформе ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории страны.

Теги: Едина Россия, экология, субботники
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