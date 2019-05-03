Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.63

EUR 72.30

3 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Продлен прием заявок для участия в праймериз для кандидатов в депутаты парламента Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Продлен прием заявок для участия в праймериз для кандидатов в депутаты парламента Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане продлен прием заявок для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ от партии «Единая Россия». Подать заявку можно до 17.00 часов 8 мая.

«Решение принято в связи с появлением еще одного вакантного депутатского мандата в день завершения основного приема заявок для участия в праймериз, – сообщил председатель Госсобрания РБ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев. – Депутат Аскар Файзуллин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Поскольку парламентарий был избран по одномандатному округу, предстоит процедура дополнительных выборов».

По его словам, в сентябре предстоят выборы новых депутатов республиканского парламента в двух избирательных округах: в Солнечном на мандат, освобожденный Аскаром Файзуллиным, и в Нефтекамском, где депутатский мандат свободен с декабря прошлого года, после того как Николай Самойленко сложил полномочия в связи с его назначением главой администрации Иглинского района.

По данным пресс-службы ведомства, в предварительном голосовании в Башкортостане примут участие более 14 600 человек. Большинство из них претендуют на мандаты депутатов сельских и городских поселений. Дополнительные выборы проходят в этом году в Госсобрании, Горсовете Уфы, в советах муниципальных районов, городских округов и сельских поселений.

«В рамках праймериз состоятся дебаты участников предварительного голосования, агитационные встречи. Единый день голосования за участников праймериз назначен на 26 мая, – рассказал Константин Толкачев. – Принять участие в предварительном голосовании могут не только члены «Единой России», но и все желающие. Оргкомитет может отказать в выдвижении тем, кто является членом иной политической партии, имеет судимость, вклады и счета за рубежом».

Теги: Госсобрание РБ, праймериз, выборы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
На территории Башкирии 2 мая объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидается усиление южного ветра до 12-17 метров в секунду. При крепком ветре (
В Башкирии стали известны подробности автоаварии, в которой погибла 8-летняя девочка
В Баймакском районе Башкортостана накануне днем на 152 км автодороги Магнитогорск-Ира 30-летняя жительница Сибая, управляя автомобилем Daewoo Matiz, ехал
В Уфе появились пираньи
В оранжерее Южно-уральского ботанического сада-института появились новые жители из мира животных - пираньи. «Они находятся в отдельном аквариуме», соо
В Уфе воду из фонтана на площади Салавата Юлаева ветром относит до проезжей части
В Уфе на площади Салавата Юлаева разбушевавшийся ветер разносит воду из фонтана до проезжей части, сообщили агентству «Башинформ» очевидцы. Вся площадь
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть