Фото: Олег Яровиков Продлен прием заявок для участия в праймериз для кандидатов в депутаты парламента Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане продлен прием заявок для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ от партии «Единая Россия». Подать заявку можно до 17.00 часов 8 мая.

«Решение принято в связи с появлением еще одного вакантного депутатского мандата в день завершения основного приема заявок для участия в праймериз, – сообщил председатель Госсобрания РБ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев. – Депутат Аскар Файзуллин написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Поскольку парламентарий был избран по одномандатному округу, предстоит процедура дополнительных выборов».

По его словам, в сентябре предстоят выборы новых депутатов республиканского парламента в двух избирательных округах: в Солнечном на мандат, освобожденный Аскаром Файзуллиным, и в Нефтекамском, где депутатский мандат свободен с декабря прошлого года, после того как Николай Самойленко сложил полномочия в связи с его назначением главой администрации Иглинского района.

По данным пресс-службы ведомства, в предварительном голосовании в Башкортостане примут участие более 14 600 человек. Большинство из них претендуют на мандаты депутатов сельских и городских поселений. Дополнительные выборы проходят в этом году в Госсобрании, Горсовете Уфы, в советах муниципальных районов, городских округов и сельских поселений.

«В рамках праймериз состоятся дебаты участников предварительного голосования, агитационные встречи. Единый день голосования за участников праймериз назначен на 26 мая, – рассказал Константин Толкачев. – Принять участие в предварительном голосовании могут не только члены «Единой России», но и все желающие. Оргкомитет может отказать в выдвижении тем, кто является членом иной политической партии, имеет судимость, вклады и счета за рубежом».