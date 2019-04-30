В Правительстве Башкирии перераспределили обязанности
В Правительстве Башкирии перераспределили обязанности Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 апр 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Правительстве Башкирии перераспределили обязанности. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
С вице-премьера Башкирии Илшата Тажитдинова сняли полномочия кураторства сферы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения республиканских нужд.
Теперь этой сферой будет заниматься другой вице-премьер — Раиф Абдрахимов, который курирует вопросы промышленности, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства.
Причины перераспределения обязанностей в кабмине не уточняются.