Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.69 ↓

EUR 72.20 ↓

30 апреля Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Правительстве Башкирии перераспределили обязанности

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Правительстве Башкирии перераспределили обязанности Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 апр 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Правительстве Башкирии перераспределили обязанности. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

С вице-премьера Башкирии Илшата Тажитдинова сняли полномочия кураторства сферы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения республиканских нужд.

Теперь этой сферой будет заниматься другой вице-премьер — Раиф Абдрахимов, который курирует вопросы промышленности, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства.

Причины перераспределения обязанностей в кабмине не уточняются.

Теги: правительство Башкирии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии погиб 7-летний мальчик, выпавший с балкона 9 этажа
В Башкортостане, в городе Октябрьском, с семилетним мальчиком произошла трагедия – ребенок выпал с балкона 9 этажа. Мальчик скончался на месте падения.
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве двух человек
В Башкирии задержан предполагаемый убийца двух молодых людей 27 и 17 лет в Абзелиловском районе. Тела с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в но
Под Уфой произошла массовая драка фанатов «Уфы» и «Урала»
В МВД Башкирии проводится проверка по факту массовой драки под Уфой. Из официального сообщения ведомства следует, что 28 апреля сообщение поступило от во
Духовное управление мусульман Башкирии возглавил Айнур Биргалин
Сегодня на заседании президиума Духовного управления мусульман Башкирии председатель ЦРО ДУМ РБ Нурмухамет хазрат Нигматуллин, многие годы возглавлявший
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть