Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" Рустем Ахмадинуров решил баллотироваться в депутаты Госсобрания Башкирии Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 30 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров подал документы на участие в предварительном голосовании (ПГ). Всего в Башкортостане в процедуре примут участие более 14 600 кандидатов. Ахмадинуров будет участвовать в праймериз на выборах депутата Госсобрания республики по городу Нефтекамску. Данное место стало вакантным в связи с тем, что Николай Самойленко стал главой администрации Иглинского района.

«Рустема Ахмадинурова мы знаем, как достойного представителя партии и можем только пожелать ему успешно пройти процедуру предварительного голосования и стать основным кандидатом. Надеемся на безусловную победу», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России», спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Также в связи с досрочным сложением депутатских полномочий Аскаром Файзуллиным в Госсобрании республики образуется еще одно вакантное место по Солнечному избирательному округу №9 (Уфа). Для проведения процедуры предварительного голосования по данному вопросу, на заседании регионального оргкомитета 30 апреля принято решение о продлении срока приема документов от участников. Подать заявление можно 30 апреля до 20 часов, 3 мая с 10 до 13 часов, 6, 7 и 8 мая в течение рабочего дня. По основным выборным кампаниям прием документов завершился сегодня, 30 апреля. Всего в республике пройдут 7304 такие кампании в сельских и городских поселениях. Дополнительные выборы проходят в Госсобрание РБ, Горсовет Уфы и еще ряд муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Предварительное голосование проходит по первой модели на выборах в Госсобрание, Горсоветы Уфы, Межгорья и сельсоветы с численностью жителей более 10 тысяч человек. Для них с завершением приема документов начинается период проведения дебатов и других агитационных встреч, а 26 мая состоится Единый день голосования.

В Уфе дебаты пройдут 8, 13 и 14 мая и будут посвящены темам «Благополучие будущих поколений: доступность детских садов, развитие и качество системы школьного образования», «Общественный транспорт: повышение комфорта, безопасности, качества обслуживания пассажиров», «Повышение качества среднего образования в условиях перехода на пятидневную учебную неделю» и «Благополучие и комфорт жизни: ЖКХ и комфортная городская среда». В Нефтекамске 14 мая состоятся сразу двое дебатов на темы «Спорт и молодежь» и «Развитие экономики: экономический рост, производительность труда, деловой климат, кадры, снятие инфраструктурных ограничений, поддержка малого бизнеса».

На остальных территориях, где численность составляет менее 10 тысяч человек, предварительное голосование пройдет по третьей модели. Здесь с 6 по 26 мая участники проведут порядка 800 встреч с выборщиками, которые затем примут участие в тайном голосовании. По итогам будет составлен рейтинг кандидатов.

На сегодняшний день в Башкортостане участниками предварительного голосования зарегистрированы более 14 600 человек, из них свыше 1700 представителей молодежи.

«Это высокий показатель, который говорит о заинтересованности молодых людей в участи в общественно-политической жизни республики. Наша Организация готова оказать содействие и в дальнейшем для сопровождения выборных кампаний молодых кандидатов», — прокомментировала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Башкортостане Люция Юлуева.

В помощь молодым участникам предварительного голосования реализуется кадровый партийный «ПолитСтартап». По словам Люции Юлуевой, предвыборную повестку сформируют запросы населения. Именно интересы жителей будут поставлены превыше всего. Решая конкретные проблемы граждан, молодые политики должны не на словах, а на деле доказать свою эффективность избирателям.