Фото: Андрей Старостин Явку на выборах главы Башкирии повысят за счет пенсионеров и молодежи: мнение Фото: Андрей Старостин

УФА, 30 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Законодательная власть Башкирии приняла поправки в Кодекс республики «О выборах», которые приведут, возможно, к увеличению явки на выборах Главы республики, 8 сентября 2019 года. Такое мнение «Башинформу» высказал эксперт по социально-экономическому развитию Наиль Магадиев.

«Принятые Государственным Собранием — Курултаем РБ поправки в Кодекс Республики Башкортостан «О выборах» призваны усовершенствовать законодательство в сфере избирательного права. Среди наиболее значимых изменений я бы выделил исключение из Кодекса нормы, запрещавшей кандидатам от партий, которые на предыдущих выборах главы региона набрали менее 3% голосов, бесплатно вести агитацию в СМИ. Теперь, когда это ограничение снято, все, кто будет участвовать в избирательной кампании, получат равные возможности и права на выборах, что, на мой взгляд, очень важно с точки зрения соблюдения демократических принципов. Увеличение времени голосования на два часа, с 7.00 до 21.00, позволит привлечь часть электората и несколько повысить явку избирателей. Ведь, как известно, рано утром голосовать идут пожилые люди, пенсионеры, а ближе к вечеру на избирательные участки приходят более молодые избиратели. Таким образом, уже на предстоящих в сентябре выборах Главы республики новая норма вступит в силу», — сказал эксперт.

26 апреля, на заседании Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан во втором и третьем чтении приняты поправки в Кодекс Республики Башкортостан «О выборах».