Фото: Карина Камаева В Башкирии сельских депутатов могут освободить от подачи деклараций о доходах Фото: Карина Камаева

УФА, 30 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Госсобрания Башкирии поддержали проект федерального закона, который освобождает депутатов сельских поселений, работающих на непостоянной основе, от подачи ежегодных деклараций о доходах.

«Сельские депутаты, работающие на непостоянной основе, не имеют от своего депутатского статуса никакой материальной выгоды. Среди них много учителей, врачей, библиотекарей, работников культуры, которые ведут активную общественную деятельность, а зарплату получают по основному месту работы. Сейчас они должны каждый год подавать декларацию о доходах на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей. Для получения справок им приходится ехать в крупные населенные пункты. Это совершенно ненужная волокита. Сельские депутаты живут на виду, среди своих избирателей. Когда каждый день общаешься с одними и теми же людьми, скрыть достаток невозможно. Избиратели и так всё видят и всё знают», — прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.

«Смягчив требования к сельским депутатам, закон освободит от лишней работы контрольные органы. Они смогут перенаправить усилия туда, где это необходимо. Это нужный законопроект, мы его поддержали», — добавил Константин Толкачев.

Председатель Государственного Собрания отметил, что закон не коснется депутатов городских округов, также закон не оставит без внимания крупные сделки. Депутаты сельских поселений в соответствии с законопроектом должны будут подавать декларацию при совершении в течение года крупной покупки, стоимость которой превышает семейный доход за последние три года.