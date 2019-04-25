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25 апреля Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии создают Молодежное правительство

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии создают Молодежное правительство Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии создают Молодежное правительство, которое будет совещательным и консультативным органом при правительстве республики. Соответствующее постановление издано кабмином 25 апреля. Молодежное правительство будет состоять из председателя, его заместителя, членов, избираемых сроком на два года. Министерству молодежной политики и спорта поручено провести конкурс по отбору кандидатур в возрасте от 18 до 30 лет.

Молодежное правительство создается для поддержания инициатив молодых людей, привлечения их к решению политических и экономических проблем, подготовки кадров для властных структур, поясняется в постановлении.

Теги: молодежное правительство
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