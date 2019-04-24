Фото: Олег Яровиков Глав муниципалитетов Башкирии обязали сообщать ФСБ о попытках хищения секретной информации Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 апр 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии глав муниципалитетов обязали сообщать ФСБ о попытках хищения секретной информации. Как сообщили в Госсобрании республики, вступил в силу закон, закрепляющий обязательный допуск к государственной тайне руководителей местных администраций.

﻿«Главы городов и районов республики осуществляют полномочия в области мобилизации и мобилизационной подготовки. Сведения, связанные с данной работой, относятся к государственной тайне. Поэтому и были внесены соответствующие изменения в законодательство, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. — Допуск к гостайне теперь заложен в типовую форму контракта с главами администраций. Он предполагает соблюдение ряда требований федерального законодательства о государственной тайне. Например, речь идет об обязанности информировать органы ФСБ о попытках посторонних лиц получить секретную информацию, а также о возможном временном ограничении на выезд за пределы страны на срок до пяти лет».

Этим же законом для мэров городов и глав администраций районов закреплен ненормированный служебный день.

﻿«В данном случае мы привели норму закона в соответствие с фактическим положением дел, — пояснил Константин Толкачев. — Главы администраций практически круглосуточно находятся если не на рабочем месте, то на связи, всегда готовы в случае необходимости прибыть на место для решения тех или иных проблем. Это предполагает сама специфика должности. Невозможно управлять муниципалитетом, работая по звонку с девяти до шести».