В Башкирии предлагают запретить продажу алкоголя в сабантуй, День молодежи и День знаний

УФА, 22 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития Башкирии проводит публичное обсуждение проекта поправок в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ». Законопроект о внесении изменений в действующий закон разработан депутатами Госсобрания — Курултая Башкирии.

Так, депутаты Курултая Башкирии предлагают установить запрет на продажу алкоголя в дни проведения в муниципалитетах сабантуя, в День молодежи и в День знаний.

Напомним, пока на территории республики запрет на продажу алкоголя действует только в День проведения последнего звонка в школах.

В законопроекте также предлагается запретить продажу алкогольной продукции в магазинах Башкирии с 22 до 10 часов утра. Пока запрет на торговлю алкоголя в магазинах действует с 23 до 8 часов утра.

Как отметили в Минэкономразвития региона, вынесенный на всеобщее обсуждение законопроект направлен на защиту здоровья, нравственности, благополучия населения, снижение потребления алкоголя, минимизацию негативных последствий от потребления алкоголя, особенно в дни проведения детских и молодежных праздников.

Ознакомиться с текстом законопроекта и принять участие в его обсуждении можно до 15 мая 2019 года на региональном интернет-портале.