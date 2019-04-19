Фото: автор Радий Хабиров: Ялтинский форум – еще один шаг в продвижении Башкирии Фото: автор

ЯЛТА, 19 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Ялтинский международный экономический форум стал еще одним шагом в продвижении Башкирии, заявил в Крыму врио главы республики Радий Хабиров. «Когда мы принимали стратегию внешне-экономической деятельности, стратегию привлечения инвестиций, мы сразу решили, что будем проводить агрессивную компанию продвижения не только на внешнем рынке, но и на внутреннем», — сказал руководитель региона в интервью журналистам. — Мы принимаем участие во всех серьезных экономических форумах».

В феврале текущего года на Российском инвестиционном форуме в Сочи республика подписала инвестсоглашения на 40 млрд рублей. Договоры на еще более крупную сумму готовятся к подписанию на Петербургском форуме, сказал Радий Хабиров. На Ялтинском форуме более важной является политическая составляющая, отметил он.

Площадка Башкортостана на ЯМЭФ отмечена как самая лучшая. Ее расположили в юрте, подчеркивающей национальный колорит. Гостей угощали деликатесами башкирской кухни, музыкальными и танцевальными номерами.